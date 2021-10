¡Se hizo de nuevo! Naya Fácil se sometió a más de cuatro cirugías en su viaje a Colombia

La semana pasada Naya Fácil reveló que se instaló en Colombia sin fecha de retorno. Y ahora, la joven sorprendió con una nueva información desde su nuevo país: entró otra vez al quirófano.

Eso sí, no a realizarse sólo una intervención, ya que la influencer se sometió a siete cirugías diferentes, que detalló en una de sus historias de Instagram.

“Me hice brazos, espalda, abdomen, piernas, papada, mentón, con transferencia a glúteos”, fue parte de lo que reveló.

Así, Naya se dejó ver con una vistosa venda que le cubría todo el contorno de su rostro, además de evidenciar una faja bajo su ropa.

“Tengo que estar tranquila con los movimientos y todo eso ahí vamos de a poquito avanzando con mi recuperación”, reveló en otro registro sobre su post operatorio.

Naya Fácil y sus mil cirugías

La joven manifestó también que “estoy hinchada pero todo va bien” y que “estoy ansiosa por deshincharse y ver cómo quedó mi pera”.

Y agregó en otro registro que “actualmente no tengo nada de dolor, he estado con súper buena recuperación (…) Me siento bien, acá existe una especie de bomba de dolor, que es algo que podrían llevar a Chile, porque es maravillosa”.

Cabe recordar que éstas no son las primeras cirugías de Naya Fácil, ya que antes se había hecho una rinoplastia, aumentado los labios, una bichetomía y también el aumento de sus mamas, que causó locura entre sus fans por la enorme cantidad de silicona que se puso. ¿Cómo irá a quedar ahora?