¡Se van a tribunales! Marcelo “Chino” Ríos anunció querella contra Jordi Castell por injurias y supuestos dichos de “doble vida”

Fue una pelea que partió como un intercambio de posteos en redes sociales y que ahora terminará en tribunales. Marcelo Chino Ríos anunció que se querellará contra Jordi Castell por injurias.

Según lo publicado en La Tercera, el deportista “acusa al fotógrafo y comunicador de inventar historias con el objetivo de perjudicar su figura pública”.

Y que “la acción legal se originó a propósito de dichos emitidos en programas de redes sociales y que apuntan a una supuesta doble vida de la exraqueta nacional”.

Una compleja situación que donde “se pide una pena de tres años de cárcel y el pago de 15 UTM” y que ya fue acogido a trámite.

Chino Ríos versus Jordi Castell

La querella, que fue ingresada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, tomaría varias declaraciones del fotógrafo.

Las primeras de febrero pasado, cuando en el espacio de Instagram Carpool VAC, Jordi habló de Marcelo.

“Si yo te cuento lo que hace en South Beach cada vez que va a visitar a un travesti que es dealer de crystal meth, en South Beach, en Washington Avenue… (…) y si les cuento que tengo cómo comprobar eso (….) y si les cuento la razón por la que su hija, su hija mayor, la que tuvo con Giuliana Sotela, la Constanza, estuvo enojada con él un año y medio porque se metió a su teléfono, por equivocación, se metió al teléfono de su papá, y encontró cosas que tenían mucho que ver con ehhhh mujeres que no eran mujeres“, serían parte de los dichos que son parte de la carpeta.

Junto a esto, se consideran también los dichos de Castell del pasado mes de septiembre, luego de que Ríos se burlara de él por la muerte de su perro.

“Este señor lo que está pidiendo a gritos es que toda esa información, que yo tengo, que lamentablemente hay expedientes, hay informes, hay cosas que la prensa no, yo no sé si, no ha tenido acceso, o no ha querido escarbar, pero son cosas bastante escandalosas, ehh, ilegales, ehh que además se compran silencios con delitos graves, ehh donde están involucradas eh la vida de ciertas persona“, dijo en aquella ocasión Castell.

Por todo esto, el Chino Ríos estaría pidiendo se condene a Jordi Castell a una pena de tres años de cárcel y el pago de 15 UTM ($ 792.630). En tanto, ADN.cl se contactó con el fotógrafo para conocer sus impresiones, sin embargo, declinó dar declaraciones. ¿En qué terminará todo?