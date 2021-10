“Puede ser hoy, mañana, quizás un mes”: Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se fue de Chile de manera indefinida

La influencer Naya Fácil sorprendió a sus seguidores tras comunicar en sus redes sociales que se fue del país, para instalarse provisoriamente en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Por estos días, Naya informó que no tiene fecha de retorno, sin embargo, hizo énfasis en que la decisión de su viaje no es definitiva, y que en algún momento regresará a Chile.

Una de las primera cosas de las que habló con respecto a la ciudad, fue el clima.

“Hace mucho calor acá, es muy curioso porque está nublado. Deben estar rondando los 30 grados, según ‘Naya Meteoróloga‘”, partió contando en su cuenta de Instagram con su particular risa acompañando el relato.

“¿Cómo describir a Colombia? Amabilidad, así los puedo describir a todos”

La estancia de la chilena en el país caribeño se enmarca bajo el próximo enfrentamiento que vivirá la selección de futbol colombiana quien se encuentra disputando un lugar para el próximo mundial.

“Acá juega la selección colombiana, todos son super patriotas y todos andan con la camiseta de la selección“, explicó Naya.

A través de sus historias de Instagram, la joven agregó que “sabes que ya me adapté a Colombia de verdad. Se me olvidó cómo era Chile. No, mentira. Algún día volveré allá. Ahí les estaré comentando algunas cosas que les iré contando a su debido momento“.

“Bueno, las cosas hay que asumirlas como son, las chilenas somos buenas onda. Acá son súper regias, pongamos a la altura de las mujeres colombianas. Nacen lindas y son súper amables. Es lo que nos tocó chiquillos“, sentenció.

La aclaración de Naya Fácil

Ante la noticia de su viaje, los seguidores de la personalidad de internet expresaron su preocupación, debido a que muchos pensaron que la decisión de arribar a Colombia, era definitiva.

“Chiquillos yo no me vine a vivir a Colombia para siempre“, comenzó aclarando Naya.

“Es que hay gente que está leyendo el titular, si ustedes leen la noticia completa, dice que no tengo fecha de retorno, puede ser hoy, pasado mañana, quizás un mes, quién sabe“, agregó haciendo hincapié en algunos titulares de prensa nacional que han abordado la noticia.

“Recuerden que yo tengo mi casa, y hace super poco que me compré mi casita, y me está esperando en Chile“, indicó.

Asimismo, la influencer agregó que “en conclusión a todo esto chiques, volveré a Chile, sí, ¿cuándo? No lo sé”.