Pato Torres reveló oscuros momentos que vivió tras su quiebre matrimonial: “Me acostaba en el suelo”

En un nuevo capítulo de Zona de encuentro de TVN, Patricio “Pato” Torres invitó a los televidentes a que conocieran cómo es su día a día.

Tras mostrar su rutina de ejercicios, y luego tomar un café, el conductor de Radio Corazón recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de su madre.

“Cuando murió mi mamá fue fuerte. Ahí descubrí que el dolor del sufrimiento se transforma en físico. Es una sensación extraña que nunca había sentido en mi vida“, confesó el actor.

“Cada cierto tiempo recuerdo a mi vieja y la nostalgia me embarga. Me tomo un copete en la terraza, no pensando en ella sino en el entorno, en general”, comentó con pesar.

La separación de Pato Torres y Titi García Huidobro

“Yo en agosto cumplí dos años de mi separación. El primer día en que yo me vine, en este departamento no había nada. Yo me acostaba en mi dormitorio, en el suelo, en un colchón de espuma con un saco de dormir, y veía tele en el teléfono”, comenzó contando Torres.

Bajo este escenario el actor se refirió a sus inmediatas sensaciones tras el quiebre de su relación. “Miraba para acá y veía todo este pasillo vacío y decía ‘estoy solo, hu…‘. Se sentía una tristeza fuerte porque estaba solo”.

Asimismo Pato Torres aclaró al espacio de TVN que “yo tengo la fuerza del ave fénix, del suelo me levanto y salgo a volar de nuevo. Yo creo que eso me ha ayudado muchísimo en todo esto. Estoy estirando las alas de nuevo (…) tengo la sensación de que voy a emprender el vuelo por muchas cosas que estoy realizando“.