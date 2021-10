¿Cuándo parará? Adam Levine aún es trolleado por chilenos a casi dos años de Viña

Fue en febrero de 2020 cuando Adam Levine se presentó junto a su banda, Maroon 5, en el Festival de Viña del Mar.

Este acontecimiento no ha podido ser olvidado hasta la fecha, luego que el cantante de 42 años entregara un breve show y luego se refiriera en términos despectivos al evento.

“Fucking town” (pueblo de mier…) y “assholes” (imbéciles) son dos de los calificativos que usó Adam Levine entonces para referirse a Viña del Mar y los asistentes del festival, motivo por el que posteriormente se disculpó.

“Hubo algunas cosas que no estaban bien con el sonido anoche y dejé que me afectaran e incidieran en mi comportamiento. Lo cual no fue nada profesional y ofrezco mis disculpas por eso”, dijo en un video.

Sin embargo, estas disculpas no fueron suficientes para frenar una ola de “trolleo” chilena que no cesa hasta la fecha y acompaña cada publicación del músico en Instagram.

En detalle, los usuarios de redes sociales apodaron a Adam Levine como “el mañas“ y a diario le llega un mensaje con ese apodo, banderas de Chile, recetas típicas y algunas frases como “¿Ya se te pasó la maña?”, “Hola po’ olvidón“; entre otras.

Hace sólo algunas horas el cantante publicó una fotografía de un nuevo tatuaje en su cuello, en donde se ejemplifica lo anterior.

A pesar de la insistencia de los usuarios, hasta la fecha Adam Levine no se ha referido a los miles de mensajes de chilenos que recibe a diario.