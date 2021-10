Benjamín Vicuña habló de su reencuentro con China Suárez tras un mes de separación

El pasado 20 de agosto Benjamín Vicuña sorprendió al mundo del espectáculo tras revelar su separación de Eugenia “China” Suárez a través de redes sociales.

La pareja, que estuvo unida durante cinco años, padres de Magnolia y Amancio, volvieron a verse tras al menos 20 días de distancia física.

El 11 de septiembre, días después de la noticia de separación, la actriz aterrizó en Madrid acompañada de sus hijos, debido a compromisos laborales, pues se encuentra trabajando en una película junto a Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor, en la exitosa serie La Casa de Papel.

Si bien, el reciente estreno de la serie de televisión web de comedia romántica y dramática argentina Terapia Alternativa por Star+, los mantiene unidos, no fue hasta esta jueves cuando ambos cruzaron palabras, pues el actor llegó a España para asistir a la entrega de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano.

Bajo este contexto, y justo después del partido de celebridades que se originó en la ocasión, el periodista argentino Javi Ponzone conversó con el intérprete de Joaquín en la teleserie nocturna de Mega, Demente, y le preguntó si es que “están todos acá, en familia”.

A partir de lo anterior, Vicuña respondió que la ex Casi Ángeles, “está está rodando una peli, yo vine a ver a mis hijos, es un lugar que amo, tuve la suerte de trabajar varios años, tengo amigos tengo gente, no es los mismo que Argentina, no es lo mismo que Chile, pero es un lindo lugar”.

Asimismo, apenas llegó a España, Benjamín Vicuña aprovechó sus redes sociales para publicar una tierna foto con la mayor de las hijas que tiene con China Suárez, en la cual se puede ver a ambos sobre un bote mientras el actor le sostiene el pelo.