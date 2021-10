“El encuentro de las estrellas”: Actores se enfrentaron a futbolistas en partido amistoso por Premios Platino 2021

En el marco de la octava edición de los Premios Platino, se llevó a cabo un partido de fútbol amistoso denominado “El encuentro de las estrellas”, que enfrentó a famosos actores iberoamericanos y a destacados futbolistas de todo el mundo representantes de La Liga.

El evento se llevó a cabo en el Centro Deportivo Wanda del Atlético Madrid, ubicado en Alcalá de Henares, España, recinto en el cual se reunieron futbolistas de la talla de Samuel Eto’o quienes se enfrentaron a actores tales como Maxi Iglesias, Edu Rosas y el colombiano Manolo Cardona, quien se convirtió en la estrella del partido tras anotar tres goles.

“Celebro este encuentro y agradezco públicamente a los premio Platino por hacer que nos encontremos de todas las latitudes de Hispanoamérica, de vernos e integrarnos” manifestó el protagonista de la serie “¿Quién mató a Sara?” en una conversación con ADN radio.

El gran ausente de la jornada fue el actor mexicano, Diego Luna quien recibirá el Premio Platino de Honor, el cual no logró participar de la jornada deportiva.

Siempre hay un chileno

Chile también se hizo presente en el evento deportivo, con la participación de Benjamín Vicuña, quien valoró este partido manifestando la suerte que es jugar con sus ídolos futbolísticos como lo es Diego Forlán.

El chileno aprovechó la instancia y manifestó a ADN la importancia de los Premios Platinos, valorando lo esencial que son para la industria Iberoamericana. Y al mismo tiempo declaró lo feliz que se encuentra por el recibimiento de la gente a la serie chilena Demente, de la cual es parte.

Por la vereda de los futbolistas, el ex capitán del Real Madrid, Fernando Hierro declaró que este es una espacio de unión y al mismo tiempo destacó la conexión del fútbol y el mundo audiovisual, manifestando que al igual que las producciones de la pantalla “el fútbol al final es un reflejo de la sociedad, un reflejo de lo que pasa cada día”.

Así mismo, la contienda deportiva contó con la presencia de mujeres, entre ellas Cristina Castaño, actriz de la serie española Toy Boy, quien declaró haber disfrutado de la jornada. “Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien, han sido encantadores, todos profesionales” declaró la actriz, catalogando la iniciativa como fantástica.

En la misma línea Castaño declaró que los premios platinos son una oportunidad para apoyarse como industria Iberoamérica. “Es una de las galas del año, la más importante del mundo hispano, hay que dar la talla y llenarla de glamour. Hay que disfrutar, disfrutar de mis compañeros, de la televisión y del cine hispano-latino”.

La octava edición de los Premios Platinos se llevarán a cabo el próximo domingo 3 de octubre, en la ciudad de Madrid, España, en donde las producciones nacionales “El agente Topo” y “Matar a Pinochet”, compiten por un galardón, al igual que el actor chileno Alfredo Castro.