“Bajen cuatro cambios”: José Antonio Neme frenó indignado fuerte pelea entre invitados al Mucho Gusto

Se indignó. José Antonio Neme llamó al orden en el Mucho Gusto, luego de que dos de los invitados se pusieran a discutir a gritos mientras debatían por el Cuarto Retiro.

La pelea se dio entre el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón y el diputado Marcos Ilabaca, el presidente de la comisión de Constitución.

Todo partió porque el académico lanzó una fuerte acusación contra el político. “No quieren que vaya la plata a un sistema de reparto, lo están promoviendo, entre ellos, el diputado Ilabaca. Eso es lo que quiere, quiere un sistema de reparto que ha sido un fracaso”, expresó.

El parlamentario le dijo de inmediato que era falso, ante lo que Alarcón gritó: “Por favor, diputado, no estoy mintiendo, si usted quiere imponer ese sistema terminaremos muy mal como país. Será absolutamente destructivo, sobre todo para los más viejos de este país. Quieren imponer una ideología”.

Neme y su frenazo

La discusión se puso peor cuando Ilabaca contestó que “sabe lo que sucede, es que alguien sobre ideologizado como este caballero, miente descaradamente”.

El economista le respondió “diputado Ilabaca no acepto, no sé por qué mecanismo usted puede insultar, no es dueño de la verdad”.

Ahí, José Antonio Neme no aguantó más. Y luego de haber observado el intercambio, decidió alzar la voz.

“Estamos todos gritando, perdón, el conductor del programa soy yo, así que por favor los dos bajen cuatro cambios”, los retó.

Y añadió que “la gente en su casa no entiende nada, y cuando uno eleva la voz, se entiende aún peor”.

Así, la situación se tranquilizó. Y José Antonio Neme logró retomar algo del control del desordenado debate en el Mucho Gusto.