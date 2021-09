Cantante acusado de violar a Dayane Mello aseguró que “ella quería estar conmigo”

Todo un escándalo es el que se está viviendo dentro del reality A Fazenda, donde participa la recordada novia de Nicolás Massú, Dayane Mello.

Resulta que a la brasileña la habrían violado tras una de las fiestas en el encierro, imágenes y denuncia que incluso de subió a su misma cuenta de Instagram.

Por eso, la situación estaría siendo investigada por la policía. Y el principal acusado, el cantante de funk Nego do Borel, decidió contar su versión de los hechos en sus redes sociales.

“Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo”, fue lo primero que lanzó el compañero de la maniquí en el programa.

Las explicaciones del acusado por Dayane Mello

El hombre, que también es modelo, manifestó que “soy explosivo, intensivo, impaciente a veces. Me estoy ocupando de eso, no puedo ser perfecto. Pero muchas de las cosas que dicen de mí no son ciertas. Estoy sufriendo un juicio previo. Esperemos a que la policía se entere. Ya no sé qué hacer con mi vida”.

Nego agregó entre lágrimas que “soy un ser humano, no estoy aquí victimizándome” y reiteró que “dormí al lado de alguien, sí, borracho. Yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo, eso no era de ahí, ya había una historia”.

Luego, confesó que “después de la noche, en la piscina, dice que quiere volver a dormir conmigo. No estoy entendiendo. Voy a terminar quitándome la vida, no estoy fanfarroneando, estoy hablando desde el fondo de mi corazón”.

Así, el supuesto atacante de Dayane Mello se defendió y desestimó toda acusación en su contra. Esto mientras la familia y el equipo de la ex de Nicolás Massú también se manifestó en redes sociales, repudiando la situación.