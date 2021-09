China Suárez desatada en España: se lució con llamativo look en Festival de Cine

Eugenia “China” Suarez parece haber dejado atrás el escándalo mediático que significó su separación de Benjamín Vicuña, según puede verse en sus redes sociales.

Así al menos lo mostró ella misma, donde se lució en varias publicaciones con el look que eligió para arrasar en el Festival de San Sebastián: Un outfit donde, literal, se “tapizó” en Versace de pies a cabeza, con unos leggins, top y parka bomber de la casa de modas.

De hecho, la actriz no sólo caminó por el evento con este atuendo, sino que además grabó un “reel” para sus redes con una de las canciones de la película “50 sombras de Grey”.

China Suárez y su nueva vida

Así, la rubia dio cuenta del buen momento que vive luego de las turbulentas jornadas tras conocerse su quiebre con el actor chileno, en episodio donde se habló de infidelidades varias y que terminó colapsando a la trasandina, que incluso salió a pedir que pararan con las especulaciones.

“¡Paren ya! Por favor, dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas, más simples, no tengo idea”, señaló en un video.

Tras este descargo, China Suárez habría decidido dar completamente vuelta la página. Y ahora se encuentra enfocada totalmente en su conquista española, donde no sólo participó del mencionado festival de cine, sino que además rodará una película junto a Álvaro Morte, actor de La Casa de Papel.