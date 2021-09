Ex MasterChef Antonia Figueroa es una de las candidatas a Miss Universo

Antonia Figueroa es una de las jóvenes que anhela representar a Chile en el próximo certamen internacional de belleza Miss Universo.

La modelo de 26 años, que formó parte de la cuarta temporada de MasterChef, es una de las 16 candidatas que participan para ganar en Miss Chile y así representar al país en la competencia a nivel internacional y suceder a Daniela Nicolás.

Actualmente la joven lleva la corona de Miss Universo Coquimbo, luego de una trayectoria en este tipo de competencias que contempla su participación en 2016 en Miss Mundo, en donde obtuvo el cuarto lugar en la categoría talento. En 2018 obtuvo la medalla de bronce en talento.

Antonia Figueroa recibió estos reconocimientos gracias a su habilidad tocando violín. La aspirante a la corona además habla inglés y alemán, y estudia ingeniería civil.

En 2016 Antonia fue entrevistada por ADN, en donde habló de sus posturas ante temáticas contingentes. “Sí estoy a favor del aborto. No me meto más allá de la ética y la moral, eso es de cada persona. Si yo lo haría o no queda a mi juicio. Las personas tienen derecho a elegir, es algo básico del derecho a las personas”, dijo entonces sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Respecto a su participación en el programa de cocina, Antonia Figueroa formó parte de MasterChef Chile 4 y fue eliminada en el cuarto episodio, emitido en 2019.

Finalmente, este miércoles la candidata a reina hizo sus maletas y se dirige a la concentración Miss Universo Chile, la que tendrá un resultado el próximo 11 de septiembre en la comuna de San Fernando.