“Fue algo muy light, nada serio”: Yamila Reyna recordó el “romance” que tuvo con Cristian Castro

Durante una nueva emisión del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, Yamila Reyna sorprendió a los asistentes con la historia del breve romance que mantuvo hace algunos años con el cantante mexicano Cristian Castro.

Si bien la historia entre ambos ya había visto la luz, pues en 2018 se revelaron algunas fotografías, la actriz y comediante contó algunos detalles que no se conocían.

El momento ocurrió cuando conductor Julián Elfenbein le preguntó a Reyna sobre la relación entre los dos. “¿Es verdad que pinchaste con Cristian Castro en Miami?” dijo el animador.

“Es una vieja historia” inició contando Reyna. “Tuvimos un romanticillo, fue hace mil años. Algo muy light, nada serio” continuó.

Sin embargo el hecho de que ambos estuvieran saliendo no fue lo que más sorprendió a los asistentes, sino que una pequeña confusión con Luis Miguel, quien se relaciona con Castro en torno a una supuesta rivalidad.

Según lo que reveló la actriz, ella ya llevaba un tiempo saliendo con el intérprete de Por amarte así, bajo ese contexto contó que “fuimos a un boliche, estábamos en Miami; fue hace más de 20, 15 años. Estábamos en una disco con un grupo de amigos, todos arriba de la pelota, menos Cristian que no toma”.

La confusión de nombre que protagonizó Yamila Reyna

En medio de la fiesta, la comediante argentina contó que se dirigió al baño “y cuando salgo estaba Cristian con el guardaespaldas indignado, y me dice: ‘¿quién eres tú para hacerme esperar a mí?’. Al parecer, ‘él pensó que estaba con otro hombre'” contó.

“Y yo, curada, le dije ‘pero no te enojes Luismi’. Y él me dice ‘me llamo Cristian, no Luismi’. Claro, viste que se odian ambos cantantes” explicó ella.

Luego de la equivocación de nombre, la mujer confesó que Castro “siguió enojado y me dio la locura y me fui del boliche, lo dejé pagando solo ahí, ¿qué se piensa que me viene a retar a mí?“.

Si bien la situación de conflicto no se solucionó, “nos vimos un par de veces más; pero como amigos, buena onda” sentenció Yamila Reyna con respecto a su relación con Cristian Castro.