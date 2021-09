Denise Rosenthal envió mensaje a su perro luego que la acompañara sobre el escenario

Estás últimas horas Denise Rosenthal compartió en sus redes sociales un video con un emotivo mensaje dedicado a su perro llamado Farkas.

La artista de 30 años recordó cuando la acompañó sobre el escenario en su presentación en los Premios Musa.

En el video se ve al canino recostado al lado del piano de la cantante. “Cuando estoy lejos de casa, lo que más me hace falta es ese amor y compañía incondicional y profunda de mis animalitos”, comenzó su escrito sobre su perro Denise Rosenthal.

“Farkas te amo mucho y esta presentación es de las cosas más hermosas que he vivido junto a ti. Sé que me estás acompañando siempre y me das la fuerza que necesito para seguir creyendo en la humanidad”, continuó en el texto compartido en su cuenta de Instagram, donde suma más de 3,4 millones de seguidores. “Te amo”, añadió la artista.

“No sé porque estoy escribiendo esto aquí, pues probablemente no me leerá (quien sabe), pero si sé que me siente y que la emoción traspasa cualquier frontera, idioma, o dimensión. Yo realmente quisiera ser civilizada como los animales”, concluyó en su publicación etiquetando el Instagram de su perro.

Hay que señalar que, durante este año, Denise Rosenthal se ha centrado en su último álbum, Todas Seremos Reinas, el que ha promocionado en redes sociales y ha lanzando videos de algunas canciones.

“Reconciliarme conmigo misma, ha sido recoger las piezas faltantes e intentar ponerlas en su lugar, con amor y paciencia. Aprender a sanar, y soltar, para vivir cada día un poquito más en libertad”, escribió la artista sobre este álbum.