Denise Rosenthal compartió reflexión tras éxito de su nueva canción: “Cuidar mi salud mental ha sido primordial”

Durante la noche Denise Rosenthal compartió en sus redes sociales una reflexión tras la exitosa recepción de su último proyecto, Me enamoré de mí.

La cantante de 30 años publicó una reflexión en su cuenta de Instagram, dedicada a ella misma y a sus más de 3,5 millones de seguidores en dicha red social.

“Si me dedicara a contar las veces que he permitido que las exigencias o juicios externos modifiquen la propia perspectiva que tengo de mí misma, probablemente ya no quedaría algún pedacito en el puzzle”, comenzó el texto la cantante que compartió una foto de ella simulando un rompecabezas.

“Reconciliarme conmigo misma, ha sido recoger las piezas faltantes e intentar ponerlas en su lugar, con amor y paciencia. Aprender a sanar, y soltar, para vivir cada día un poquito más en libertad”, escribió la artista que lanzó su último álbum Todas seremos reinas en mayo de este año.

“Sé que Me enamoré de mí es una carta abierta para esa Denise, que creció escuchando y concibiendo la opinión externa como parte de la exposición. Pero la verdad, nadie te enseña ni está preparado para poder lidiar con todo lo que eso conlleva”, añadió Denise Rosenthal en su reflexión.

“Cuidar mi salud mental, ha sido lo primordial… Cultívense. Recuérdense todos los días, que este cuerpo terrenal que habitan, es nuestro hogar, es lo que nos permite existir. Háganse mimos”, escribió la cantante.

“Sean cuidados@s con sus palabras, con como se hablan a sí mism@s. El lenguaje genera realidad y ustedes pueden ser quienes reacomoden las piedrecitas que aparezcan en este camino eterno, para que queden atrás y no sean más, que un recuerdo de lo aprendido”, aconsejó Denise Rosenthal a sus seguidores.