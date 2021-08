Mundo de la música despide a Charlie Watts, baterista de The Rolling Stones fallecido este martes

La mañana de este martes se confirmó la muerte de Charlie Watts, legendario baterista de The Rolling Stones que falleció a sus 80 años.

La noticia impactó al mundo de la música y a los seguidores del baterista, quienes no tardaron en rendir homenaje al destacado artista.

Paul McCarney fue uno de los primeros en reaccionar, quien le dedicó un video con sentidas palabras a su colega y a la familia que dejó tras su muerte. A estas palabras se sumó el también ex Beatle Ringo Starr, quien publicó dos fotos de Charlie junto a él.

“Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a extrañar, hombre. Paz y amor a la familia”, escribió.

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo 😎✌️🌟❤️🌈🎶☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021

La destacada banda de la época The Who también rindió homenaje al fallecido baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, con una foto de él.

KISS se limitó a escribir “RIP Charlie Watts”.

Elton John se sumó al homenaje con unas sentidas palabras: “Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame para Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, The Rolling Stones”, dijo refiriéndose a su esposa, a su hija y a su nieta, respectivamente.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

La banda Garbage también se despidió del artista en redes sociales. “Ahí va un héroe. Estimado Charlie Watts. ¡Qué leyenda! Es triste verlo irse”, escribieron.

There goes a hero. 🖤

Dear Charlie Watts. What a legend. Sad to see him go. pic.twitter.com/jYmEJlFnZ7 — Garbage (@garbage) August 24, 2021

El cantante Bryan Adams también dedicó un espacio en su Twitter para despedir a Charlie Watts. “RIP Charlie Watts, uno de los mejores bateristas de rock de todos los tiempos y un verdadero caballero. Condolencias a su familia y a la banda”, redactó.

RIP Charlie Watts, one of the greatest rock drummers ever and a real gentleman. Condolences to his family and the band. #charliewatts #RollingStones — Bryan Adams (@bryanadams) August 24, 2021

En mayúsculas, el ex Oasis Liam Gallagher también despidió a su colega y compatriota: “RIP Charlie Watts”.