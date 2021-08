¡Feliz cumpleaños Dua Lipa!: la cantante británica cumplió 26 años este domingo

La exitosa cantante británica, Dua Lipa, celebra su cumpleaños número 26 arropada por el éxito. Así, se ha convertido en una de las estrellas más emblemáticas de los últimos años.

Dua Lipa saltó a la fama en el año 2017, cuando lanzó su álbum homónimo. Su trabajo musical le hizo merecedora de grandes elogios de la crítica, así como de millones de fanáticos en todo el mundo.

Este es el cumpleaños número 26 de Dua Lipa

Dua Lipa celebra su cumpleaños número 26 este 22 de agosto. La artista nació un día como hoy pero del año 1995, en Inglaterra. Sin embargo, su familia es de origen albanés.

Los padres de Dua Lipa son de Kosovo, mientras que por su abuela tiene ascendencia bosnia. La cantante británica vivió en Londres hasta el 2006. Luego, se mudaron a Pristina, capital de Kosovo. Por otro lado, Dua Lipa es la mayor de tres hermanos. Tiene a Gjin y a Rin Lipa.

Sus inicios

Dua Lipa inició su carrera como cantante cuando tenía solamente 14 años. Todo empezó con videos de covers en YouTube, al igual que otros artistas como Shawn Mendes y Justin Bieber.

Trabajaba en un bar de Londres cuando tuvo su primera oferta para grabar música. No obstante, fue en el 2015 que firmó contrato con Warner Music Group.

Sus dos primeros singles no tardaron en tomar relevancia entre las listas músicales de Europa. Se trata de New Love y Be the One.

Luego, en el año 2017 lanzó su primer álbum que la llevó al estrellato inmediatamente. Después lanzó Future Nostalgia, su segundo trabajo de estudio que catapultó todavía más su internacionalización.

Acumula premios como varios BRIT Awards, un Grammy por Mejor Artista Nuevo y otro por Mejor Grabación Dance. Don’t Start Now, uno de sus temas más conocidos se posición en el segundo lugar de la lista Billboard Hot 100.

Por esto y más, hoy celebramos el cumpleaños de Dua Lipa, una de las cantantes más talentosas del momento.

Estas son algunas de sus canciones más emblemáticas: