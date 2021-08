Alicia Silverstone se une a nostálgico desafío viral con antigua foto: “¿A dónde se fue todo el tiempo?”

Esta semana la actriz Alicia Silverstone compartió un emotivo video en sus redes sociales.

La intérprete de 44 años se unió a un desafío viral gestado en TikTok en el que los usuarios comparten una imagen antigua de sí mismos y la comparan con una actual.

Es así como Alicia Silverstone compartió una fotografía de hace más de dos décadas y se grabó como luce en la actualidad.

“… Pero realmente, ¿A dónde se fue todo el tiempo?”, escribió la actriz en una reflexión en torno a la canción de Dr. Dog Where’d All The Time Go? que acompaña este reto viral.

“Hermosa antes y hermosa ahora”, “No envejeces, ¿qué es esta hechicería Impresionante antes y ahora”, “No puedo encontrar las diferencias”, “Maravillosa siempre”; fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en su publicación de Instagram, en donde suma más de 1,7 millones de seguidores.

No es primera vez que Alicia Silverstone comparte contenido nostálgico en sus redes sociales. En marzo, la destacada actriz publicó una serie de fotos inéditas del elenco de Clueless, película de 1995 que formó parte de los títulos cinematográficos que la catapultaron a la fama en el cine.

Hay que recordar que la actriz vio la luz pública tras convertirse en una ídola adolescente cuando sólo tenía 17 años y apareció en el video Crazy, de Aerosmith.