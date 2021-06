Daniela Nicolás reveló que alguien de la TV le hizo “magia negra”: “Me dio miedo”

Durante el viernes, al inicio de un nuevo episodio de Podemos Hablar, la actual Miss Universo Chile, Daniela Nicolás, reveló que fue víctima de “magia negra” por parte de una persona de la televisión mientras grababa la telenovela Gemelas, también de Chilevisión.

“Me empecé a sentir muy mal y me empezaron a pasar cosas muy raras”, contó, para sorpresa de Julián Elfenbein. “Cuando estaba durmiendo me despertaba con voces, y me acuerdo una mañana que llego al set y le cuento a Julio Milostich. Le digo ‘estoy loca, me desperté con una voz llamándome’. A la hora después me llama mi papá y me dijo que se había muerto mi perro. Después vuelvo a sentir esto y se había muerto otra persona cercana a mí”, narró.

Por suerte para Nicolás, los hechos culminaron gracias a otra compañera de trabajo. “Me dijo ‘Dani, fui a ver una vidente y efectivamente me dijo que necesitaba hablar contigo gratis y que la llames urgente'”, relató, contando que fue donde la mujer, quien la atendió sin cobrar, la que logró terminar con este mal rato. “Fue solamente porque me quería ayudar. Empezamos a atar muchas cosas, me ayudó y de ahí nunca más sentí nada”, puntualizó, explicando que a través ella dio con la persona que lanzó esta mala vibra.

Frente a la idea de encarar al responsable de la “magia negra”, que Daniela Nicolás sí conocía y que era del mundo de la TV, admitió que no se atrevió. “Me dio miedo porque hacer eso podía significar quizás correr un riesgo mayor en caso de que esto haya sido verdad”, reconoció.

Revisa el momento, aquí (desde el 00:33).