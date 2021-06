Tras rumores, Mayte Rodríguez aclaró cuál es su relación actual con Alexis Sánchez

La actriz Mayte Rodríguez decidió aclarar cuál es su relación con su expareja, el futbolista Alexis Sánchez, luego de rumores sobre un supuesto remember entre ambos.

Cabe recordar que la pareja terminó en septiembre de 2018, y a tres años de aquello, en plena Copa América 2021, se comenzó a decir en redes sociales y programas de farándula que se estarían reconciliando. Incluso se llegó a afirmar que la actriz terminó con su pareja actual, con quien estaba comprometida, para volver con el delantero.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete nacional compartió una foto tomando vino y escribió: “Reconocer. Es tan importante que se escribe igual al derecho que al revés“.

La palabras de Mayte Rodríguez sobre los rumores

Sin embargo, en los comentarios un usuario le comentó: “¿Qué le hiciste ahora a Alexis?”, culpándola por la lesión que sufrió el “Niño Maravilla”, por la cual quedó fuera de la primera fase de la Copa América.

“Joaquín, como tú y varios más me preguntan te respondo… no le hecho nada, no sé de dónde aparecen estos dichos por periodistas de farándula. Aclaro que existe cariño y buena onda“, sostuvo Mayte Rodríguez.

Y fue enfática en señalar: “Pero no hay relación hace un par de años“, desmintiendo así los rumores de una supuesta reconciliación.

Revisa aquí su respuesta: