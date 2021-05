Mel B de Spice Girls reveló que tuvo una relación abusiva: “Traté de dejarlo siete veces”

En 2018, Melanie Brown, conocida popularmente como Mel B, publicó un libro titulado “Brutally Honest”, en el que relata íntimos detalles de su matrimonio con el productor de cine Stephen Belafonte. En el documento, la Spice Girl revela que su exesposo abusó de ella física, sexual y psicológicamente durante varios años.

Pese a que el libro se publicó hace casi tres años, sus acusaciones nuevamente salieron a la luz, ya que la cantante conversó de esto con The Guardian. En la entrevista, Mel B aseguró que su exmarido comenzó ejerciendo su control de una manera discreta, impidiéndole comunicarse con su familia o ponerse cierto tipo de ropa.

“Fue solo cuando comencé a hablar con otras víctimas violencia en Leeds que me di cuenta de lo común que es este tipo de control. Parece que todos han estudiado a través del mismo manual. Cuando te enteras, ya no tienes tu casa, llave o manejo de tu propio automóvil. Lentamente, te están robando los ‘privilegios’ por los que luchaste tan duro: tu automóvil, tu hogar. No tienes energía y te vuelves dependiente de una persona, tu abusador“, sostuvo.

La británica y su exmarido llegaron a un acuerdo confidencial en 2017, horas antes que comenzara el juicio contra Belafonte, quien fue acusado de drogar, golpear y estrangular a Melanie en diversas ocasiones. Para defenderse, el productor aseguró que Mel B era adicta a la cocaína y el alcohol, por lo que no sería capaz de cuidar a sus hijas. Para quedarse con las niñas, ella tuvo que hacerse varios exámenes que demostraran que estaba limpia.

En la misma entrevista, explicó que intentó dejar a su exmarido siete veces. “Así que pueden ver lo desesperada que estaba en esos 10 años. Pero no tenía a dónde ir, no tenía mi tarjeta de crédito, no tenía un automóvil, tengo tres hijas, estaba al borde de mi propia destrucción. Parece muy sencillo, dejar a nuestro abusador, pero cuando tenemos hijos tememos que nos saquen y le digan a todo el mundo que estamos drogados y borrachos lo que hizo”.

Mel B terminó dejando a su exmarido cuando fue a Inglaterra a visitar a su padre, quien estaba muriendo de cáncer.