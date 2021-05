“Qué fea tu peluca”: Yamila Reyna estrenó nuevo look y fue criticada por sus seguidores de Instagram

Este fin de semana, Yamila Reyna utilizó sus redes sociales para mostrarle su nuevo look a sus seguidores.

Pese a que muchos de sus fans saben que la argentina es una mujer camaleónica y que siempre se atreve con diferentes estilos, el de ahora no fue de su agrado.

Y es que la actriz dejó atrás su melena, para apostar por una chasquilla asimétrica y una especie de mullet, una de las tendencias más populares del último tiempo.

Comentarios como “Mal corte, parece peluca de Toni”, “Qué fea tu peluca”; “No me gusta, no te queda bien” y “Qué feo corte, no te hace un favor, no te queda bien y eso que tu tienes una cara hermosa”, fue algunos de los que recibió.