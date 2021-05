“Basta de esos machitos”: Adriana Barrientos contó entre lágrimas su conflicto con Joche Bibbó

Hace unos días se reveló que José Luis Bibbó y Adriana Barrientos protagonizaron una gran polémica, luego que el argentino se enterara que la modelo sería parte del programa Zona de Estrellas, donde él es panelista.

Según consignaron varios medios, el exchico reality no aguantó el actuar del canal Zona Latina, ya que ellos sabían de su rivalidad con “La Leona”.

Este lunes, al regresar al panel, Joche contó cómo nació su mala onda con Adriana, quien lo acusó de bajarla de un conocido evento.

“Una persona que me pone que yo le tenía que dar la plata de mi evento a ella o le tenía que pagar algo que yo no tenía nada que ver… me pone ‘por lo menos yo tengo casa, mugriento. No sé tú. ¿Dónde te lo gastaste todo? ¿en drogas?”. Si me gasté la plata en drogas es problema mío y si no tengo casa también es problema mío, Adriana. Y si tengo el pi… chico como andas diciendo por ahí, ¿cuál es el problema?”, dijo el trasandino.

En ese mismo momento, Barrientos estaba haciendo un Instagram Live donde contó, entre lágrimas, por qué se “odian” con José Luis.

“Aquí estoy, estoy súper afectada. Pucha que se hace súper complicado cuando un hombre te ataca. Y sabes lo que me da más rabia de todo esto es que yo siento que me atacan porque estoy sola. O sea, disculpen por esto, pero ya estoy cansada. Este niño, el Joche Bibbó, ha venido hace mucho rato en mi contra, nunca, nunca, le dije algo malo, nunca me tocó referirme a él. Creo que ni siquiera en un panel de farándula”, partió diciendo.

Luego, agregó que “esto partió, yo me enteré de este odio que me tenía el Joche. Insólito porque yo no lo conozco de nada, no conozco a su familia… Esto partió hace mucho tiempo, en febrero de 2020, yo venía saliendo, no sé si ustedes se acuerdan, a mí me dio un tumor espantoso en la garganta. En ese tiempo, debido a la terapia, había perdido mi pelo, estaba mal, no podía trabajar. Y cuando me sentí un poco mejor necesitaba en ese tiempo trabajar porque yo me mantengo sola”.

“No tengo a nadie que me mantenga. Yo me mantengo sola de toda la vida, desde chica trabajo. Y me acuerdo que esa vez estaba súper mal, y me ofrecieron un trabajo en Iquique, que se lo agradecí mucho a la directora, porque venía saliendo de mi tema, de mi tumor en la garganta, y me contrataron en esa oportunidad para un evento, me pagan plata que para mí era súper significativa, quizás para otras personas no era mucho por en ese minuto lo necesitaba. Necesitaba trabajar de verdad, como muchos en este país que tienen enfermedades catastróficas y que tienen que salir a trabajar igual. Yo no soy la única“, recalcó.

Sobre la misma, añadió, llorando, que “en esa oportunidad, yo conseguí esa peguita, que era para animar un showroom, y llega este niño, a pito de nada, me dice la productora que simplemente él va a estar animando, que iba a estar animando conmigo, y el Joche fue y dijo en esa oportunidad que no, que yo estaba fea. Obvio que estaba fea si venía con un tumor. Venía de salir de un tumor. Y que prefería no animar conmigo. Y en esa oportunidad a mí me bajaron. Yo no lo podía creer porque nunca había tenido un problema con él, ni siquiera me había tocado participar en un programa que se hablara algo de él, una palabra o algo. Nada… perdón”.

“Obviamente yo estaba toda feíta, por mi tumor en la garganta. Y esa vez la productora me bajó del evento y había tenido que comprar unos pasajes, y simplemente me cortó el teléfono y adiós conmigo. Y yo súper humildemente esa vez me conseguí su número de teléfono, apelando a la buena voluntad de él. Tengo los mensajes hasta el día de hoy, y se negó a atenderme el teléfono y… yo hasta última hora creyendo que esto no tenía nada que ver con él y me negaba a eso. Llega y simplemente se burló de mí. Se burla y se desentiende completamente del tema, se burla de mí, se burla de que en ese minuto yo estaba súper mal. Y el tipo me baja del evento. Y tuvimos una conversación por WhatsApp súper fea. Obviamente yo reaccioné igual y le respondí ‘¿cómo es posible?’. Yo mientras estaba sana y pude trabajar, hice mis esfuerzos, compré mi casa… de qué diablo estás hablando, le puse ‘por favor, tú no has hecho nada con todo lo que has ganado en los reality’. Y le dije cosas que me nacieron de la guata“, manifestó explicando Adriana.

Respecto al desaire que vivió esta semana en Zona de Estrellas, la exchica reality aseguró que es un “abuso” lo que hizo Bibbó. ” Ir donde el director porque yo estaba participando en un programa que era de él, en donde me habían contactado hace una semana, él hace una semana que sabía que yo iba a estar. Yo no había ido al canal pero yo accedí porque había una oportunidad de trabajo y todos necesitamos trabajar. Nunca le he quitado el trabajo a alguien (…) y creo que quitarle el trabajo a alguien es muy feo. Y haberlo hecho de esta manera, publicando que me tiene un odio terrible. Obviamente pensé que iba a estar en el panel y no le iba a importar, pero resulta que no es así, veo que no solamente no participó, sino que además fue con un discurso de odio que yo no me lo merezco de parte de él. Es terrible que los hombres traten así a las mujeres”, dijo.

“Basta de esos machitos, que yo creo que Joche Bibbó lejos de ser un marchito no tiene ni siquiera pantalones, porque se enfrenta a mujeres que estamos solas. Nunca a una mujer con un hombre o marido que la proteja“, remató, recibiendo el apoyo de sus seguidores y seguidoras.