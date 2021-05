Continúa la polémica: Helhue Sukni nuevamente arremete contra Cata Pulido y Paty Maldonado

Este lunes, Helhue Sukni volvió a utilizar sus redes sociales para lanzarse contra Patricia Maldonado y Catalina Pulido, luego de que la criticaran en un capítulo de Las Indomables por amenazar a los asaltantes de sus hijas.

En ese entonces, la opinóloga y la actriz señalaron lo siguiente: “Qué horror que una persona que es abogada, que sabe perfectamente cómo rigen las leyes, sabe cómo es el teje y maneje, que haga este tipo de declaraciones“.

A raíz de estos dichos, la abogada de los narcos respondió, asegurando que “las indomables” deberían decirle las cosas a la cara.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí, ya que durante la jornada de ayer, volvió a usar su cuenta de Instagram para atacar a Maldonado y Pulido, tildándolas de “ignorantes”.

“Vi unos comentarios de una ignorante que se llama Catalina Pulido, que es la actriz esta, que me trató a mí de tonta. A mí, que a parte de ser abogada tengo diplomados, tengo curso, magíster, a mí me trata la hue… ignorante… ella, la pobre hue… de tonta. Sabes por qué? No, valor”, lanzó de entrada

Luego, agregó: “Y la vieja ordinaria de la Maldonado más encima dice ‘voy a sapial’. Habla como ella siempre ha hablado, lo que pasa es que ella se ha ido puliendo un poco donde salía en la tele y donde tanto le cantaba a Pinochet”.

Como era de esperar, Helhue recibió el apoyo de sus fanáticos y fanáticas, quienes están de acuerdo con lo que ella dice.