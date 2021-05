“Bienvenidos a la era del amor”: Diddy cambió legalmente su nombre real a Sean Love Combs

Sean Combs, conocido mundialmente como Puff Daddy, P Diddy o solo Diddy, reveló que cambió legalmente su nombre de pila.

A través de sus redes sociales, el rapero contó que ya no se llamará Sean John Combs, sino que será identificado como Sean Love Combs.

“Es oficial!!! Bienvenidos a la era del amor”, escribió en Twitter, donde además compartió una fotografía de su licencia de conducir para acreditar el cambio.

Recordemos que en 2017, el responsable de éxitos como “I’ll Be Missing You” había dicho que tenía la intención de cambiar su nombre por el de Brother Love.

Look what I just got in the mail today… 🖤💫✨⚡️IT’S OFFICIAL!!! WELCOME TO THE LOVE ERA. pic.twitter.com/n6FUjzsqvP

— LOVE (@Diddy) May 3, 2021