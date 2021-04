El emotivo mensaje que compartió Fer Figueroa a días de ser madre

El fin de semana pasado, Fernanda Figueroa utilizó sus redes sociales para anunciar la llegada de Leah, su primera hija.

En ese entonces, la exchica reality compartió una bella postal desde la clínica, con el siguiente mensaje: “Baby Leah. 17 de abril 2021 mejor día de mi vida. No puedo estar más feliz!!! Gracias a todos los que se dieron el tiempo de escribirme y mandar sus buenas vibras, los amamos”.

Ahora, a días de dar a luz, la modelo publicó un emotivo mensaje sobre su experiencia como madre. “Todos me preguntan cómo me va con la maternidad. Y obvio nada es fácil, mil emociones!! Pero la verdad que estoy enamorada y cada día me enamoro más“, partió escribiendo.

“No me importa no dormir, llorar, o verme y ver que mi cuerpo cambió, porque solo la miro a ella y se me pasa todo“, agregó, recibiendo el apoyo de sus seguidoras.