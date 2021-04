Alejado de la TV: Así luce actualmente Daniel Pinto, recordado participante del reality 1910

Uno de los participantes más recordados de 1910 es Daniel Pinto, el simpático joven que hizo noticia por tener un romance con Adriana Barrientos dentro del encierro.

En ese entonces, Dani tuvo que posicionarse dentro del reality de Canal 13, ya que era uno de los nombres desconocidos que ingresaron.

A casi 12 años de la emisión de 1910, Pinto luce muy similar a como lo recordamos, sin embargo, vive su vida alejado de las pantallas.

Y es que ahora el exchico reality es gerente comercial de la empresa Saint Honoré, dedicada a las marcas de lujos. Además, es director de ModellaGroup, un conglomerado enfocado en la moda.

Recordemos que en 2013, cuando aún se transmitía el programa Intrusos, Daniel aseguró que “estuve trabajando como 5 años (en la farándula). Pero jamás me voy a arrepentir. Soy un agradecido de la pantalla chica. Aunque no creo que me echen de menos”

“Estoy como el niño bueno que siempre he sido. Ustedes me conocieron en un momento más desordenado“, dijo en ese entonces.