“Cada hijo cansa más”: María Luisa Godoy hizo profunda reflexión sobre la maternidad

María Luisa Godoy hizo una profunda reflexión en torno a la maternidad y cómo ella siente que se desempeña tras la llegada de su cuarto hijo en septiembre del año pasado, junto a su pareja Ignacio Rivadeneira.

La periodista participó del programa Beauty Velvet de la revista Velvet en Instagram, cuya animadora es Carola de Moras y contó todos los detalles en torno a la pandemia y el balance entre su vida laboral y privada.

Godoy es madre de Jacinta, Luisa, Violeta e Ignacio. Al respecto, confesó que la edad hizo su efecto en ella y que además por ser su cuarto hijo la maternidad se tornó más difícil de lo esperado.

“Cada hijo cansa más, porque una ya no está tan nueva y se van sumando la carga. Si uno no duerme por uno, no duerme por dos, no duerme por tres, no duerme por cuatro, pero éste se me ha hecho pesado”, sostuvo la comunicadora, quien enfatizó en que no se siente igual que cuando tenía 36 años.

María Luisa comentó que ella pidió como condición poder llevar a su hija al canal y ejercer la lactancia a libre demanda, a cambio de animar el matinal Buenos Días a Todos. Además comentó que animó dos ediciones del Festival de Talca con sus hijos recién nacidos y a ello se sumó su conducción en el Festival de Viña estando embarazada.

Es por ello que la emergencia sanitaria por el Covid-19 le permitió ejercer un real tiempo de descanso: “Yo ahora con pandemia no puedo volver al canal, tengo que tomarme el post natal largo”, sostuvo. En todos sus embarazos anteriores, tuvo que regresar tempranamente a sus labores.

Finalmente, respecto de su rutina diaria y cómo se mezcló con la maternidad ahora que volvió a su trabajo, confesó: “Ahora me toca papa a las doce y me despierto a las cinco a dar papa de nuevo. Ya por lo menos no se despierta a las tres, ahora a las cinco y doy papa a las cinco y ahí ya me ducho y me voy al canal, me junto con la Carola y Gonzalo allá a las 06:15 horas”.