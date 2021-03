El tenso round de Marcela Vacarezza y Aline Kuppenheim por los derechos humanos

El lunes recién pasado, Marcela Vacarezza compartió un post en Twitter donde se refirió a la muerte de dos menores de edad en medio de encerronas que se produjeron en Huechuraba y Maipú.

En su mensaje, la psicóloga escribió: “Escucho el video de la madre del niño baleado anoche y pienso: ‘¿Hasta cuándo mierda nadie hace nada? Inoperantes, que están dejando al país en manos de delincuentes”.

“Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco”, agregó, generando diversas reacciones entre los usuarios de la red social.

A quien no le parecieron los dichos de Vacarezza fue a la actriz Alice Kuppenheim, quien le respondió con todo a la comunicadora. “Ya, pero ¿Qué tipo de violación de DDHH recomendarías tú? ¿Algún método de tortura en especial? ¿O directamente ejecutar o desaparecer?“, le preguntó.

Frente a esto, Marcela respondió: “Típicas preguntas que tienen como respuesta obvia ‘ninguna de las anteriores’. El concepto de DDHH es claro. Por último, y si encuentras que me equivoqué, el fondo del tema son dos angelitos asesinados y en eso me imagino que no deben haber dobles lecturas”.