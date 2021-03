“Yo no puedo”: Periodista de Bienvenidos lloró en vivo al recordar frase de la madre de Tomás Bravo

Este jueves en Bienvenidos, Rodrigo Pérez, el periodista que viajó a Caripilún para cubrir el caso de Tomás Bravo, entregó detalles de los nueves días de búsqueda que él vivió en terreno.

En conversación con el panel, el comunicador reveló algunos momentos íntimos del círculo familiar del menor, señalando que él y la familia del pequeño “estábamos seguros” de que aparecería con vida.

Luego, agregó que “el darse cuenta cómo termina la historia o cómo comienza la historia judicial, es un golpe brutal para la familia y todos los que estuvimos ahí. Para quienes compartimos un café, un desayuno… hay escenas que no les puedo contar”.

Más adelante, Pérez, visiblemente emocionado, se refirió al sufrimiento de Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás, asegurando que es “un dolor como el que yo no había visto nunca y espero no volver a verlo, porque es tan brutal el que a una madre se le pierda su hijo y es tan brutal que termine de esta manera que yo no sé cómo esa madre se para y se levanta todos los días. Es un niño. Uno dice, ¿Dónde está el Estado?”.

“¿Qué hemos hecho? ¿Dónde están las instituciones que debieran protegerlo? No tenemos nada para prevenir. Esto que le pasó a Tomás le puede pasar a cualquier niño“, lamentó el periodista.

Finalmente, Rodrigo relató “una escena que a mí me golpeó. La madre, esa noche, decía ‘quiero estar con mi hijo’. Es una petición súper normal, pero todos nos pusimos a llorar. Elisa (abuela materna de Tomás) la acurrucó y trató de consolarla. ‘Quiero estar con mi hijo’”.

“Es tan simple la frase pero en el contexto es imposible mantenerse distante. Yo no puedo”, cerró, entre lágrimas.