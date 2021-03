"Hasta cuándo mie...": Marcela Vacarezza realizó duro descargo tras encerronas en Maipú y Huechuraba

A través de sus redes sociales, Marcela Vacarezza alzó la voz para referirse a las dos encerronas que se produjeron el fin de semana recién pasado, donde dos niños, de 5 y 6 años, fallecieron.

Mediante Twitter, la psicóloga envió un fuerte mensaje, luego de escuchar el relato de Escarlet Ahumada, madre del pequeño Itan.

Luego, agregó: “Hasta cuándo mierda nadie hace nada”.

“Inoperantes que están dejando al país en manos de delincuentes. Y no me vengan con los derechos humanos porque a esos asesinos no les interesan tampoco”, cerró, recibiendo el respaldo de algunos de sus seguidores.