“Solamente quería descansar”: Naya Fácil reapareció en Instagram tras atentar contra su vida

Este miércoles, Naya Fácil reapareció en redes sociales luego de atentar contra su vida el martes por la noche.

La joven pasó varias horas en un hospital acompañada de una amiga, quien fue la responsable de ayudarla y trasladarla luego de que ingiriera una gran cantidad de pastillas.

Ahora, contó que se encuentra un poco mejor, pero que sigue en recuperación. “Quiero agradecerle a toda la gente que se preocupó por mi anoche, todavía me siento un poquito mal, pero mejor que antes“.

“Yo ahora estoy en proceso de recuperación. Anoche fue muy loco, estuve hospitalizada, no sé cómo llegué, no sé cómo me fui, no sé los horarios”, agregó.

Luego, se refirió a los hechos que gatillaron su decisión, los cuales tienen que ver con el ciberacoso que recibe por parte de dos mujeres y un hombre que comparten antiguos videos de ella.

“Tengo mucha pena. Espero que la gente recapacite de lo que es capaz de hacer con comentarios de odio”, reveló. “Yo he tratado de asistir a cosas solidarias y he tratado de ayudar de alguna u otra manera, y que venga un grupo de gente que no haya que hacer, que quiere verme mal e incentiven a otras personas a que hagan lo mismo es cuático chiquillos”.

“Uno igual es persona. Yo ni a mi peor enemigo le haría eso, jamás. Ellos disfrutan con ver a alguien mal, yo no”, sostuvo.

Finalmente, sobre el por qué de su decisión, Naya comentó que “solamente quería descansar, era mi única opción”.