Kanye West intentó vender joyas que iba a regalar Kim Kardashian después de que ella le pidiera el divorcio

Kanye West intentó vender las joyas que había comprado para Kim Kardashian días antes de que la socialité le pidiera el divorcio. El rapero trató de deshacerse de ellas para que no “le recordaran el pasado”.

“Él realmente quería que estuviesen juntos, pero ella había terminado”, sostuvo una fuente cercana a The Sun.

En esa misma línea agregó agregó que West “sabía que su matrimonio con Kim, quien solicitó el divorcio la semana pasada, había terminado y no quería que le recordaran el pasado. Sus amigos sabían que todo había terminado en ese momento”.

La socialité le solicitó el divorcio el 19 de febrero en conjunto con la custodia legal y física de sus cuatro hijos. “Ya no quiero estar conectado con la marca Kardashian”, habría dicho el rapero, que intentó vender las joyas en un afán por no recordar su relación, y finalmente no pudiendo hacerlo.

La separación para la modelo no ha sido fácil, dado que ambos están viviendo en estados separados e intentando recuperarse aún de los escándalos que han protagonizado durante el último tiempo, incluido aquel en el que el rapero sostuvo ante cámaras que estuvieron a punto de abortar a North, su primera hija, hecho que fue el detonante del divorcio.

“Ha sido un camino difícil y ella no ve la luz al final del túnel en este momento. El divorcio se ha estado gestando desde julio del año pasado, pero ella ha tratado de hacer que las cosas funcionen. Simplemente no ha funcionado. Ella siente que lamentablemente, él no es el hombre con el que se casó”, sostuvo la fuente cercana.

La pareja siempre se apoyó en todos sus proyectos personales, sin embargo, durante el último tiempo, no fue así. Además, ambos intentaron hacer funcionar una relación a distancia en pos de sus hijos y negocios, sin obtener buenos resultados, por lo que Kim comenzó a poner toda su atención en sus estudios como abogada para obtener su título pronto.