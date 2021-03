“Temía que la historia se repitiera”: Estos son los primeros adelantos de la entrevista de Harry y Meghan para Oprah Winfrey

La cadena de televisión americana CBS reveló los dos primeros adelantos de la entrevista donde el príncipe Harry y Meghan Markle conversan con Oprah Winfrey, y que se exhibirá el próximo domingo 7 de marzo.

En ellos, Harry confesó que migró a los Estados Unidos junto a su esposa e hijo porque “temía que la historia se repitiera”, en referencia al fallecimiento de su madre, Diana de Gales, tras un accidente automovilístico en París en 1997.

En referencia a ella también sostuvo: “Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí hablando contigo, con mi esposa a mi lado, porque no puedo imaginarme lo que debió ser para ella pasar por todo este proceso sola hace tantos años. Ha sido increíblemente difícil para nosotros dos”.

La entrevista consta de dos partes, una con Markle a solas donde abordará cómo fue haber formado parte de corona y su maternidad, y otra en compañía de Harry. Además Oprah Winfrey no tuvo restricciones sobre ningún tema a tocar. Por lo mismo, fue directa y le preguntó a la duquesa de Sussex “¿Decidiste silenciarte o te silenciaron?”, con una respuesta que no se muestra en el adelanto. “Has dicho algunas cosas bastante impactantes aquí”, remata en el clip.

Para la ocasión, Meghan rindió tributo nuevamente a la princesa Diana y ocupó uno de sus brazaletes, el mismo que utilizó cuando estaba embarazada de su hijo Archie.

La pareja no anunció a tiempo a la reina que iban a conceder esta entrevista, a pesar de que procuraron no decir cosas que pudiesen molestarla. Eso sí, el hecho les costó la pérdida de los títulos diplomáticos reales que tenían y por ende la Familia Real ya comenzó a eliminar sus nombres de los documentos públicos.