“Me encantaría volver al Festival de Viña”: Pablo Alborán habló de su relación con Chile

El cantante español Pablo Alborán se refirió a la relación que tiene con Chile, los planes y proyectos que tiene en lo musical y en qué lugar le gustaría estar si la pandemia acabara hoy, en el marco del aniversario por sus 10 años de carrera y su último disco “Vértigo”.

En conversación con FMDos, Alborán confesó que le encantaría volver a Chile en cuanto la pandemia termine y que si pudiera elegir el escenario este sería: “En el Movistar Arena de Chile, de Santiago, me gustaría volver a Viña”.

En torno al festival que se hubiese llevado a cabo durante esta semana, Pablo explicó que “El recuerdo es muy reciente. Es más, tengo hasta muy presente la primera vez que estuve en Viña, que además estuve como jurado, es un lugar tan poderoso que los recuerdos no se difuminan a pesar de que pasen los años”.

Alborán hizo distinción en que el evento es televisado y reparó en que aquello le da respeto al Festival de Viña, además de recordarle que no siempre se puede tener el control de todo, dichas razones son las que le hacen extrañar toda la preparación que conlleva presentarse en el escenario nacional: “Eso hace que subas al escenario con una gran responsabilidad y eso a mí me gusta mucho, esa tensión me gusta”, confesó.

El malagueño sostuvo que extraña los escenarios y que los conciertos en Chile han sido muy especiales para él por lo que los definió como particulares, grandilocuentes y muy pasionales. En esa misma línea describió a sus fanáticos como “un público muy fiel, muy leal, muy especial”.

Respecto de sus 10 años de carrera, Alborán definió el proceso como un aprendizaje del que agradece a todos quienes se involucran a diario con su trabajo: fanáticos, equipo, prensa, entre otros, por lo que confesó que en una década más le gustaría hacer un disco muy clásico y otro muy moderno, llegar a los dos extremos, tomando en cuenta que su ritmo laboral permite lanzar producciones nuevas cada dos años.

Finalmente Pablo sostuvo que su single “Corazón Descalzo” es un reflejo de lo que él en sus anteriores álbumes y explicó que esa era la razón por la cual conectó tan bien con el público, sin embargo aseguró que la canción de “Vértigo” que mejor lo representa es “La Fiesta”, por lo que hizo un llamado a celebrar, disfrutar y no perder el tiempo en cosas que no sean realmente fundamentales.