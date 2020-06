“Libre, igual que en mis canciones”: Pablo Alborán compartió emotivo video donde reveló que es homosexual

El querido cantante español, Pablo Alborán, utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo y sincero video con sus fanáticos y fanáticas de todo el mundo, donde revela que es homosexual.

Este registro, que comienza con unas palabras en contra de las lamentables expresiones de odio, llega porque, según contó el intérprete de “Dónde está el amor”, quiere sentirse “libre, igual que mis canciones”.

“(Yo he) luchado siempre contra cualquier expresión que vaya contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso“, partió diciendo el artista de 31 años.

Luego, agregó que este video lo hizo “para contarles que soy homosexual, que no pasada nada y que la vida sigue igual”. “Para sentirme un poquito más feliz de lo que ya era”, agregó.

“En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo jamás me sentí discriminado u odiado“, dijo Alborán, para finalmente expresar que “espero que este mensaje le haga más fácil el camino a alguien, pero principalmente esto lo hago por mí“.