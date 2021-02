"No me canso de mirarte...": Cristián Sánchez entregó romántico mensaje a Diana Bolocco en el Día de los Enamorados

En pleno San Valentín, muchos enamorados en todo el mundo se llenan de elogios y presentes para conmemorarlo. En Chile, una de las parejas más representativas del espectáculo son Cristián Sánchez y Diana Bolocco, por lo que el animador no quizo quedar fuera y le entregó un romántico mensaje a su esposa.

“No me canso de mirarte… de ADmirarte“, comenzó. “No me canso de quererte; no me canso de darte besos; no me canso de cuidarte; no me canso de seguir tus pasos y así caminar juntos; no me canso de abrazarte, de tocar tu piel; no me canso de adorarte; no me canso de agradecerte”, complementó.

Finalmente, el periodista finaliza sus palabras afirmando que: “No me canso porque TÚ eres ese combustible que no se acaba, y así… imposible cansarse”, completando con diversos hashtag relacionados con esta fecha especial.