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Gobierno activa Código Azul en toda la Región Metropolitana por temperaturas bajo cero

Las autoridades llamaron a reportar casos de personas expuestas al frío extremo a través del Fono Calle.

Javiera Rivera

Gobierno activa Código Azul en toda la Región Metropolitana por temperaturas bajo cero

Gobierno activa Código Azul en toda la Región Metropolitana por temperaturas bajo cero / Diego Martin

Ante el descenso de las temperaturas previsto para las próximas horas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul en toda la Región Metropolitana.

La medida comenzó a regir a las 17:00 horas de este miércoles 10 de junio y se extenderá hasta las 13:00 horas del jueves 11, debido a que se cumplen las condiciones meteorológicas.

Con la activación del Código Azul se reforzarán las rutas sociales que recorren distintos puntos de la región para asistir a personas en situación de calle.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que esta estrategia complementa el trabajo que se realiza habitualmente a través del Plan Protege Calle.

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La secretaria de Estado también llamó a la ciudadanía a colaborar informando sobre personas expuestas al frío extremo a través del Fono Calle 800 104 777, opción 0, disponible las 24 horas del día.

¿Qué es el Código Azul?

El Código Azul es una estrategia de emergencia que fortalece la red de atención para personas en situación de calle cuando se registran condiciones climáticas de alto riesgo.

Su activación ocurre cuando se pronostican temperaturas iguales o inferiores a 0°C, o cuando se esperan temperaturas de 5°C o menos acompañadas de lluvia, nieve o aguanieve.

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