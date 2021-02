Pamela Díaz sale a desmentir rumores de quiebre con Jean Philippe Cretton con apasionados besos

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton no se han parado de demostrar amor luego que ambos oficializaran su relación hace solo unos meses, volviéndose una de las parejas favoritas del espectáculo chileno. Desde entonces, las redes sociales de ambos se llenaron de fotografías y videos donde salen compartiendo sus actividades favoritas, sus vacaciones, incluso sus entrenamientos en pareja en el gimnasio.

Pero hace unos días, comenzó a circular el rumor de que su relación habría terminado, luego que el “Experto en reality”, Francisco Halzinki, diera a conocer que ambos animadores se habían dejado de seguir mutuamente en Instagram, situación que los panelistas Sergio Rojas y Hugo Valencia discutieron durante la transmisión en vivo de su programa #Quetelodigo en la misma red social, a pedido del público.

Si bien Sergio Rojas y “La Fiera” mantuvieron una estrecha rivalidad hace algunos años, en la actualidad ambos comparten pantalla en el programa de TV+ “Me Late”, por lo que el periodista contó que él le habría preguntado a la animadora qué había sucedido con su relación.

“Yo le pregunté a la Pamela y le dije “Oye, ¿Qué onda? ¿es verdad que están peleados con Jean Philippe?” y (…) bueno, me dijo que supuestamente una persona que le ve la cuenta había dejado de seguir a muchas personas porque le mandaban mensajes como eróticos a la Pamela. Entonces, ella le dijo que a esas personas había que bloquearlas ¿Cachai? Y había una de esas personas que se llamaba, no sé, Jean Poroto. Entonces la persona que le ve la cuenta se equivocó y habría bloqueado a todos los Jean que aparecían, y entre ellos habría estado Jean Philippe. Esa fue la versión de ella. Yo la verdad, la verdad no le creo mucho“, aseguró Rojas, a lo que su colega, Hugo Valencia, se mostró de acuerdo.

Ambos siguieron conversando de cómo Cretton y Díaz no interactuaban tanto como antes en las redes sociales, remarcando que ambos solo estarían especulando y recibiendo comentarios de algunos espectadores que señalaban que la relación se trataría de un “tongo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio (@sergio.rojas1)



Díaz respondió a su manera a los rumores, subiendo a sus historias de Instagram un video donde sale con el periodista en el gimnasio. En el clip, la animadora le juega una broma a Cretton mientras él está distraído.

“Estoy detrás de mi amor, que no me cache que estoy acá”, dijo Pamela, antes de sorprender al animador por la espalda para darle un beso en la boca. Jean Philippe, por su parte, correspondió algo pasmado al piquito.

“¡Te asusté, ah! ¿Pensó que era otra? ¿Pensó que era otra? ¿Pensaste que era otra?”, bromeó Díaz entre risas, mientras Cretton también reía diciendo “No, ¿Quién más va a ser, mi amor?”.