¡Para ponerse a bailar! Princesa Alba compartió sus listas favoritas de Spotify

El fin de semana recién pasado, Princesa Alba sorprendió a sus seguidores y seguidoras al darles un “pequeño regalito musical”.

Y es que la cantante nacional decidió compartir con sus fanáticos sus propias playlists de Spotify, esas con las que ella baila, ríe, canta y llora.

A través de sus Instagram Stories, la intérprete de “Convéncete” compartió cuatro listas, donde deja en evidencia su amplio gusto musical.

Una de ellas es “Sólo pa’ mis gatitas finas”, cuya descripción es “curatoria de clásicos latinos situados entre el 200 y el 2008” y que cuenta con temas de Jadiel, Jowell y Randy, Plan B o Farruko, entre otros.

Otra destacada es “Bitchy”, la que tiene en su registro canciones como “Goteo” Paloma Mami o singles de Tove Lo y Doja Cat.

Si bien Princesa Alba tiene una decena de playlists públicas en su Spotify personal, solamente quiso viralizar cuatro, donde también destaca “Otros tiempos”, donde mezcla desde The Knife hasta The Velvet Underground, pasando también por “Childs of pop”, una lista notable con artistas como Spice Girls o Britney Spears que son “queens que me inspiraron a ser una hija del pop”.