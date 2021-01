Patricia López le respondió a usuaria que la trató de “rota con plata” en Instagram

Hace algunos días, Patricia López conversó con Las Últimas Noticias sobre su vida fuera de la televisión y de su relación con Izidor Leitinger.

Fue en ese contexto que la actriz nacional compartió la nota en sus redes sociales, donde recibió un comentario de una usuaria que no pasó desapercibido.

Esto, porque la mujer le dijo: “¿Te acuerdas cuando en Enjoy Antofagasta me insultaste y trataste de lo peor porque no quise pasarte un vaso de agua?“.

Luego, agregó: “yo te traté con respeto, y tú como no dabas más de borracha, lo único que hacías era insultarme, siendo que yo te explicaba que no podía pasarte el vaso de agua porque yo manipulaba dinero”.

“Eres una rota con plata, que por el solo hecho de que salgas en la tele piensas que la gente tiene que bailar y hacer lo que tú dices. Pésima experiencia pasé contigo cuando trabajé en Enjoy“, cerró la usuaria.

Este comentario fue rápidamente respondido por López, quien señaló: “Uf, sabes que no recuerdo ese episodio, realmente no te creo. Pero si fue así, disculpa. Hay un solo error en tu texto tan amoroso, rota puedo ser, pero no tengo plata“.

“Cada uno con su percepción, desde su propio stress. Espero puedas sanar tu resentimiento de clase. De todos modos, de corazón te deseo un feliz 2021″, finalizó.