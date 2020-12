Joche Bibbó reveló cómo invirtió el dinero que ganó en los realities que participó

En conversación con Martín Cárcamo, el exchico reality José Luis Bibbó contó cómo cambió su vida luego de participar en 40 o 20, Mundos Opuestos y Doble Tentación.

En la entrevista con el rostro de Canal 13, el argentino partió diciendo que “la vida da vueltas como una tómbola. Yo nunca me imaginé que podría haber logrado… Yo vine con una expectativa de lograr algo así y conseguí algo gigante, en el sentido de que se me dieron muchas cosas que nunca me las imaginé”.

“Yo vine de Córdoba para Chile buscando una mejor calidad de vida, para juntar unos mangos y poder comprarme algo, emprender un negocio o poder volver a mi casa y tener cómo ayudar, y se me fue dando para otro lado cosas que nunca me imaginé y estoy muy agradecido“, detalló.

El modelo también reveló que cuando comenzó a ganar dinero no sabía si invertirlo en un negocio, ya que se considera como “una persona media distraída”, por lo que decidió seguir el consejo que le hizo su madre.

“Seguí un consejo de mi mamá que me dijo ‘invierte en ladrillos’, lo que sería en inmuebles. Entonces lo que yo hice con la plata de los realitys ahorré, me asesoré, investigué con algunos bancos, me compré cuatro departamentos en Las Condes, los alquilo”, contó.