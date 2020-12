Daniela Castillo y su paso por “Rojo”: “Me acuerdo de haber opinado muchas veces y me mandaban a hablar con el director”

La cantante nacional Daniela Castillo se refirió a su paso por Rojo, fama contra fama (2002) de TVN.

En conversación con Francisco Saavedra para su programa de Instagram, Un tinto de verano, el animador le preguntó por qué la hacían aparecer como como la “niñita cuica” en el programa.

Al respecto, la artista respondió: “Después cacharon que tenía la pura cara no más. No sé, prejuicios, te encasillan. Creo que igual eran los tiempos, no es como ahora que ya no es tan encasillado, en realidad hoy el mundo es más diverso, no por vivir en un lugar vas a tener cierto pensamiento. Siento que hoy estamos en un momento de transición súper importante y eso es bacán, que todo lo cuestionemos”.

“En el momento de Rojo todo era así: ‘No preguntes. Y silencio. Y no hables. Yo salí de un colegio en una época en que era ‘calladita es más bonita‘, y no hables y no opines”, reveló.

“Yo me acuerdo de haber opinado muchas veces y me mandaban a Dirección, a hablar con el director del programa“, confesó Castillo.

“A pesar de que yo venía de un mundo como más correctito, más compuestito y con más reglas, yo tenía un pensamiento más artístico. Y yo decía: ‘¿En qué mundo estamos viviendo? Que por opinar o por decir algo con respeto -que siempre lo decía con respeto- me mandan a Dirección a quedarme callada. Como ‘Oye, ¿por qué opinaste?’, y yo era como: ‘¿Qué? No entiendo'”.

“Igual todas esas barreras, paradigmas, cadenas, cosas con con las que entré al programa o que me pusieron a penas entré se fueron cayendo, porque no son sostenibles“, finalizó la cantante.

Puedes revisar sus declaraciones completas haciendo clic aquí (minuto 17:20).