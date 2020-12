“No lo pasaba bien”: Eva Gómez se sinceró sobre su paso por “Manos al fuego”

La animadora Eva Gómez realizó confesiones respecto a su paso por el programa Manos al fuego de Chilevisión, el que ponía a prueba la fidelidad de las parejas.

En conversación con Nicolás Copano en el podcast Chilevisión 60 años, la conductora de televisión sostuvo: “Me traicioné harto. Yo no lo pasaba bien“.

“El programa por pantalla se veía entretenido, probablemente para mucha gente no habría tenido esta cosa que para mí tenía, que era llegar a mi casa y no sentirme bien conmigo“, expresó.

La española radicada en Chile indicó que nunca se sumaría como participante a un programa así. “A mí me hacen eso (cámara oculta) y me muero… lo mato y después me muero”, dijo.

“Con El diario de Eva había días que nos iba pésimo, que marcábamos 3 puntos, y yo llegaba a mi casa con una sonrisa de oreja a oreja. Yo decía: ‘Estuvo lindo el programa, hicimos dos pedidas de mano, tiramos anillos que salían de arriba de utilería, en una caja preciosa. Felipe Avello hueveó todo el programa. Lo pasamos increíble'”, señaló.

Pero no sentía lo mismo con Manos al fuego. “De repente marcábamos 30, pero yo llegaba a mi casa diciendo así como ‘no, no, no, no’ (tomándose la cara). Y te diría que son en 14, 15 años de carrera”, finalizó.