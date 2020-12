Coni Roberts explicó por qué renunció a “Hola Chile”: “Sentí que estaba marcando el paso”

La periodista Coni Roberts explicó por qué dejó Hola Chile de La Red, donde estuvo seis años.

En conversación con LUN, la comunicadora sostuvo: “Este año ha sido de replanteamientos. Sentí que estaba marcando el paso, no me sentía tan a gusto y yo no suelo vivir de esa forma. Me gusta vibrar con lo que hago, ser un aporte real y me faltaba más acción. Sé que ahora está difícil, pero creo que hay que salir a buscar el espacio donde uno quiere estar”.

A su vez, reconoció que el día que se despidió del programa “en un momento me pregunté ¿habré tomado la decisión correcta?, pero al final uno nunca tiene certeza de nada en la vida y yo creo que sí, porque hoy siento tranquilidad y paz. Claro que da susto, porque uno tiene que vivir y pagar cuentas, pero fue una decisión tomada muy a conciencia”.

“Lo pensé ene, porque pasé 12 años de un lugar a otro y pienso que es bueno darme una pausa ahora que tengo hijos más grandes. El próximo año van a salir a las cuatro de la tarde del colegio, entonces puedo tener un trabajo que requiera más exigencia”, explicó.

Leer también Espectáculos “Papito corazón”: Pamela Díaz contó que la llamaron del colegio de su hija por deuda Televisión Pamela Soriano, guionista de BKN y Amango, falleció a los 51 años Series y películas Zendaya compartió el primer adelanto de los episodios especiales de Euphoria

“La edad también fue un tema, tengo 42, me da lo mismo el número, pero uno tiene la sensación de que entra a la segunda etapa de su vida. Es una etapa en la que empiezas a reencontrarte contigo y ahora te preguntas qué es lo que te va a llenar de aquí en adelante. Mi pata coja era lo laboral, no tenía un rol muy determinado en Hola Chile, no era imprescindible y no iba a seguir creciendo“, reconoció Roberts.

“Cuando entramos en la rutina, en la zona de confort, vivimos en modo piloto automático y la vida pasa, pasan oportunidades, nuevos desafíos y uno no los ve, no estás consciente en el día a día, no estás alerta. Estar sin pega, salir a ver lo que hay inmediatamente te activa. Te preguntas dónde vas a estar contenta, dónde te vas a sentir segura. Yo hoy estoy dispuesta a cambiar con el mundo y no quedarme pegada o atornillada en un lugar. Quiero fluir”, reflexionó.

Según detalló la periodista, sus ahorros le permitirán vivir hasta marzo, gastando poco, y que este tiempo sin trabajo quiere ir a Pucón con su tres hijos para ver el próximo eclipse.

De igual forma, destacó el apoyo de su esposo. “Mi marido me ha apoyado todo el tiempo. Eso es súper importante para dar un paso tan grande, porque dejamos de recibir un sueldo. Él sabe que soy busquilla y me muevo, no sirvo para estar sin hacer nada“.

Finalmente, la comunicadora concluyó sobre su nueva búsqueda de trabajo: “En enero voy a empezar a llamar. No hay nada más digno y más válido que pedir trabajo. Uno de repente dice: ‘Es que me da vergüenza’, pero no estás pidiendo plata, sino un trabajo. Yo tengo harta confianza en mí misma. Si uno tiene ganas, coraje y se moviliza de verdad, nunca te va a faltar trabajo. Tampoco descarto volver a la televisión, es algo que me encanta“.