Kel Calderón compartió sincera reflexión sobre este año: “Este 2020 me enseñó que ser vulnerable, no me hace débil”

Hace unos días, Kel Calderón dio una entrevista a Revista Velvet, donde se refirió al quiebre familiar que vivió tras la polémica protagonizada por su hermano, Nano Calderón, quien atacó a su padre con un cuchillo en agosto.

Ahora, la influencer compartió un mensaje en sus redes sociales, donde reflexionó sobre lo que ha vivido durante estos casi 12 meses.

“Este 2020 me enseñó que ser vulnerable, no me hace débil. A veces, aflorar sentimientos que parecían congelados, romper la burbuja que habitamos, es absolutamente necesario para poder desarrollarnos como personas completas”, partió escribiendo.

Luego, agregó: “Esta es una de las cosas que aprendí esta cuarentena y lo más importante; no estar bien, también está bien, eso es símbolo de fuerza”.

Una vez compartido su mensaje, varios de sus seguidores y seguidoras la felicitaron por la fuerza que ha tenido durante estos meses, pese a que sus relaciones familiares están completamente cortadas.