Gianella Marengo preocupó a sus fans luego de sufrir un fuerte dolor en plena transmisión en vivo

Este fin de semana, Gianella Marengo preocupó a sus seguidores y seguidoras de Instagram, ya que sufrió un fuerte dolor lumbar mientras transmitía en vivo.

Tras finalizar su live, donde realiza rutinas de ejercicio de forma gratuita, la exchicareality se dirigió a la clínica para que le inyectaran antiinflamatorios.

Desde la clínica, Marengo le comentó a sus fanáticos que se encontraba mejor, pero que la vejez le cae pésimo.

Luego, desde su casa, compartió un video señalando lo siguiente: “Muchas gracias a todos los que se preocuparon. Fue fatiga de material. A todos los que estaban en el live y se asustaron, la verdad es que paré ese live porque no pude seguir entrenando”.

“No acostumbro a ir a la clínica. Soy poco alaraca y nunca me enfermo”, dijo, agregando que el fuerte dolor que sufrió no la dejaba respirar.