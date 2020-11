Kel Calderón confirmó distanciamiento con sus padres tras la polémica de su hermano Nano

Kel Calderón se sinceró sobre varios aspectos de su vida en una reciente entrevista con Revista Velvet.

La abogada comenzó hablando sobre lo difícil que ha sido para ella este 2020, sobre todo por la polémica protagonizada por su hermano, Nano, en agosto de este año, cuando trató de apuñalar a su padre.

Sobre esto, la joven comentó, muy emocionada, que “esto me hizo mucho daño. Nunca recibí una llamada de mi mamá, que se preocupara de cómo estaba yo, de cómo me había afectado lo que había pasado”.

Luego, expresó que “ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual”, revelando que desde hace aproximadamente dos meses no habla con sus padres.

Respecto al día de agosto en donde todo cambió, Raquel contó que se enteró de la situación luego de recibir un mensaje que decía que su padre estaba herido en la clínica. En ese momento lo llamó, enterándose que su hermano menor fue el que lo había atacado.

“Llamé a mi papá y tuve una conversación donde me cuenta lo que había pasado, pero no quería que lo fuera a ver, porque no quería que la prensa me involucrara en esto. Me imagino que estábamos todos en shock”, recuerda.

“Llamé a mi mamá y le pedí explicaciones. Me acuerdo que estaba súper alterada y ella también, y me cortó. Y como todos vivimos a 200 metros de distancia corrí a su casa, y no me abrió. Me whatsappeó desde adentro que no estaba. Ahí empezó una seguidilla de situaciones infinitas que se filtraron; súper fuertes y dolorosas“, continuó.

Debido a esta situación, Kel asegura sentirse sola y muy dolida. “A mí me dejaron súper sola. He estado realmente súper sola. Nunca pensé que mi mamá, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí“.

“Yo siento que actué de forma consecuente a como fui criada por ellos mismos, diciendo la verdad. Claramente a ellos no les gustó”, lanzó.

Finalmente, manifestó que “ha sido un proceso muy agotador, pero muy enriquecedor. Creo que hoy soy otra persona. Me ha costado aceptar que necesito mucho apoyo de mis amigos y de las personas que han estado siempre al lado mío”.