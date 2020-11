“Me da lo mismo”: Chantal Gayoso respondió a quienes critican su diferencia de edad con Thiago Cunha

Hace algunas semanas, Chantal Gayoso y Thiago Cunha confirmaron que tienen una relación sentimental.

En una reciente conversación con Martín Cárcamo, la exchica Rojo entregó más detalles de su romance, enfocándose en las críticas que ha recibido por la diferencia de edad entre ambos.

Pese a que ella tiene 22 y el brasileño 35, Gayoso sostuvo que “me da lo mismo la edad. Siempre he estado con personas mayores a mí, nunca con menores, pero siento que es por mi mentalidad“.

“Siempre estoy enfocada en mis cosas, en avanzar lo más posible, soy muy trabajólica y pienso mucho las cosas. Creo en que si voy a estar con alguien debería ir a la par conmigo, o que tenga los mismos ideales para que tenga que compartir las mismas cosas”, explicó.

Sobre el inicio de su romance, la exreina de Viña reveló que, en un principio, no le llamaba la atención Thiago, ya que para ella “era un hombre normal”.

“Yo ensayaba, quería ganar y trataba de ponerle harta atención. Y él me buscaba después de los ensayos, pero quería ir rápido”, sostuvo la joven.

“Cuando me dijo si podíamos salir yo dije ‘igual estoy soltera, podría’. Pero dije ‘no quiero entrar a una relación’, porque había sufrido mucho, entonces no quería, no creía en el amor”, siguió contando.

“Y después me dijo otra vez y yo dije ‘ya, porque no tengo que darle ninguna explicación a nadie, no voy a hacer nada malo, me voy a permitir salir con alguien, aparte es mi compañero de trabajo’. Entonces dije ‘sí”, continuó.

“Después lo conocí y es distinto, completamente distinto, y vivimos una realidad muy linda. Nos conocemos súper bien y ha sido todo muy lindo. Hay que seguir paso a paso y vivir el momento. La base es la comunicación y nos ha funcionado”, concluyó.