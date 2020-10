“¿Y cuál es el problema?”: Mari Almazábar respondió a críticas por operaciones estéticas

La cantante nacional Mari Almazábar decidió respondió a críticas por su actual aspecto físico.

A través de su cuenta de Instagram, “Blue Mary” compartió una foto usando un corto peto blanco, pero le sacaron en cara las cirugías estéticas que se habría realizado.

“Me da risa cuando dicen ‘amate a ti misma’, ‘no importa la opinión de los demás, ‘vístete como quieras. Y luego son las primeras en arreglarse entera, se operan, van a la peluquería, se hacen tratamientos… No le mientan más a la gente”, escribió en usuario en la publicación.

Ante esto, la misma artista urbana contestó: “¿Y cuál es el problema? Qué limitados los que no entienden que uno cosa no quita la otra. Me amaba antes de operarme, me amé cuando subí de peso, y también me amé cuando estuve flaca. Es mi cuerpo, y si me gustan las operaciones, ¿cuál es el problema? El aceptarse es algo interno, estimado, y es mucho más profundo que solo envase“.

De igual forma, otra usuaria se sumó a las palabras de la primera persona. “Absolutamente de acuerdo. Si te operas es porque no estás conforme con tu cuerpo. No te gustabas al natural“, afirmó.

“¿Tú estás en mi cerebro que hablas tan segura de lo que pienso? ¡Qué barsa la gente, se pasan! Piensen lo que quieran, para mí el cuerpo es simplemente un envase, lo decoro como me da la gana, porque siempre he sabido que lo verdaderamente importante es el contenido, y mientras ames tu contenido, todo está bien”, finalizó, recibiendo el apoyo de otras personas.

Revisa aquí la publicación: