Francisco Puelles sacó aplausos con emotiva reflexión sobre la paternidad

100% amor del bueno. Pasan los días y nuestro amor a este pequeñito es cada vez más grande. Un cambio radical que solo me ha hecho crecer y replantearme todos los aspectos de la vida que escogí. Solo suma y solo es felicidad y amor. Quiero enviar pura buena energía a todos ustedes que siempre tiran buena onda 🙏🏾… lo más lindo de esta foto bajo mi punto de vista es el momento de amor que vivimos ayer, regalón Silvestrito y apañador al máximo. Cuantas aventuras nos esperan hijito, cuantas aventuras 💙. 📷: @miguel_cortes_v gracias por las fotos tío querido.